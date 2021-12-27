Migros yılbaşı sepeti Klasik kutu, butik ahşap kasa 2022 | Migros yılbaşı paketi içinde neler var, kaç TL, kaç para?

Yeni yıla girerken ailesi veya arkadaşlarıyla vakit geçirerek olan vatandaşlar içerisinde çok sayıda içecek ve yiyecek bulunduran yılbaşı sepetlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bu kapsamda Migros'un yılbaşı sepeti vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Bizlerde en çok araştırılan Migros yılbaşı paketi içinde neler var, kaç TL, kaç para? sorularına haberimizde yer verdik. İşte Migros yılbaşı sepeti Klasik kutu, butik ahşap kasa 2022...

MİGROS YILBAŞI PAKETİ İÇİNDE NELER VAR, KAÇ TL, KAÇ PARA?

Migros'un klasik kutu yılbaşı sepetinin fiyatı 99.00 TL'dir. Migros'un butik ahşap kasa yılbaşı paketinin fiyatı ise 154,90 TL'dir.

MİGROS YILBAŞI SEPETİ KLASİK KUTU, BUTİK AHŞAP KASA 2022

Migros'un klasik kutu yılbaşı sepetinin içerisinde şu ürünler yer almaktadır:

- Çerezza Popcorn Aile Boy 72 gram

-Ruffels Originals Süper Boy 107 gram

- Tadım Klasik 180 gram

- Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 gram

- Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 gram

- Nescafe 3'ü 1 Arada 17.5 gram 10'lu paket

- Lipton Doğu Karadeniz Bardak Poşet Çay 25'li 50 gram

- Ülker İkramlık Mini All Star Karma Paket 91 gram

- Oreo Vanilya Aromalı Dolgulu Kakaolu Bisküvi 110 gram

- Haribo Starmix 80 gram

- Ülker Napoliten 33 gram

- Ülker Bitter Kare Çikolata %60 kakaolu 60 gram

- Snickers Bar Çikolata 50 gram

- Haribo Chammallows 70 gram

- First 60 Dakika Süren Ferahlık Yeşil Nane Aromalı Sakız 20 gram

- Toblerone Sütlü 100 gram

- İndomie Tavuk Noodle 70 gram

- Fanta Portakal 1 litre

- Fruko Cool Time Misket Limon Aromalı Gazoz 1 litre

- Yedigün Blue Yabanmerisini ve Portakal Aromalı Gazoz 1 litre

- Coco Cola Zero Sugar 1 litre

- Lipton Ice Tea Şeftali 1 litre

- Red Bull Winter Edition Nar Lezzeti 250 ml

Migros'un butik ahşap kasa yılbaşı paketinin içerisinde şu ürünler yer almaktadır:

- Tadım Festival 180 gram

- Ruffels Originals Süper Boy 107 gram

- Doritos Taco Alie Boy 72 gram

- Lay's Fırından Kaşar & Soğan Tadında Patates Çerezi 96 gram

- Tadım İşlenmiş Yer Fıstığı 180 gram

- Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 gram

- Starbucks Caffe Latte Premium Kahe Karışımı 14 gram (4 adet)

- Nescafe Gold Espresso Ekonomik Paket 80 gram

- McVitie's Karamelli Bisküvi 120 gram

- McVitie's Sütlü Çikolatalı Kaplı Atıştırmalık Bisküvi 67 gram

- Patiswiss Dolce Kakkao Çekirdekli Tablet Çikolata 70 gram

- - First 60 Dakika Süren Ferahlık Yeşil Nane Aromalı Sakız 64 gram

- Kent Olips Mini Mints Nane Aromalı 12.5 gram

- Haribo Chamallows Çikolata Dolgulu Marsmallow 62 gram

- Toblerone Sütlü 100 gram

- Twix 50 gram

- Skittles Meyve Aromalı Şeker Kaplı Yumuşak Draje 38 gram

-Nestle Damak İnci Antep Fıstıklı Beyaz Çikolata 63 gram

- Papia Decor Desenli Peçete 20'li

- Coco Cola Zero Sugar 1 litre

- Schweppes Zero Tonic Tonik 1 litre

- Cappy Mevye Kokteyli 1 litre

- Damla Minera 750 ML

- Red Bull Winter Edition Nar Lezzeti 250 ML

- Fruko Cool Lime Limon Aromalı Gazoz 1 litre

- Red Bull Enerji İçeceği 20 ML

- Lipton Ice Tea Şeftali 1 litre