Migros'ta işçi eylemi! Kötü çalışma şartları kabul edilmeyince ücretsiz izne çıkarıldılar

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki Migros deposunda çalışan işçiler, depoda 16 saat çalıştırılma, mobbing ve sözlü tacize maruz kaldıkları gerekçesiyle çalışmak istemeyince ücretsiz izne çıkarıldı. Bu duruma tepki gösteren işçiler ise haklarını geri kazanıp daha insanı şartlarda çalışabilmek için eylem başlattı.