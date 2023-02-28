Miguel Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Acosta 16 Mart 1998 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Acosta Mateos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Acosta Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 20 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Miguel Acosta'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Getafe CF B

23 Ağustos 2020 yılında Atl. Baleares

20 Mayıs 2021 yılında Atl. Ottawa

Miguel Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Acosta şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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