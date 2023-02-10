Miguel Angel Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Angel Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Angel Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Angel Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Angel Acosta 19 Ekim 2001 tarihinde Posadas şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Ángel Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Angel Acosta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini beElite yapmaktadır. Miguel Angel Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors II futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Miguel Angel Acosta'nin Argentinos Juniors II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Miguel Angel Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Angel Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Angel Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Angel Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Argentinos II

Miguel Angel Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Angel Acosta şuan Argentinos Juniors II takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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