Miguel Angel Bolivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Angel Bolivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Angel Bolivar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Miguel Angel Bolivar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Miguel Angel Bolivar 21 Kasım 2001 tarihinde Cenes de la Vega şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Bolívar Trujillo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Miguel Angel Bolivar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Angel Bolivar, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Angel Bolivar'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Miguel Angel Bolivar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Miguel Angel Bolivar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Santa Fe U19
1 Temmuz 2020 yılında CD Huétor Vega
1 Temmuz 2021 yılında CF Motril
1 Temmuz 2022 yılında A. Malagueño
Miguel Angel Bolivar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Miguel Angel Bolivar şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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