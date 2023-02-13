Miguel Angel Morro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Angel Morro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Angel Morro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Angel Morro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Angel Morro 11 Eylül 2000 tarihinde Alcalá de Henares şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Ángel Morro Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Angel Morro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Miguel Angel Morro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Miguel Angel Morro'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Miguel Angel Morro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Angel Morro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Angel Morro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Angel Morro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rayo B

1 Ağu 2020 yılında Rayo Vallecano

25 Ağu 2021 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2022 yılında Rayo Vallecano

Miguel Angel Morro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Angel Morro şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Miguel Angel Morro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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