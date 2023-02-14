Miguel Atienza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Atienza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Atienza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Atienza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Atienza 27 Mayıs 1999 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Ángel Atienza Villa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Atienza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMD Sport Manager yapmaktadır. Miguel Atienza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Atienza'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miguel Atienza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Atienza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Atienza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Atienza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CD Vitoria

1 Ocak 2021 yılında Eibar

8 Temmuz 2022 yılında Burgos CF

Miguel Atienza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Atienza şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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