Miguel Aucca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Aucca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Aucca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Aucca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Aucca 10 Ağustos 1998 tarihinde Cusco şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Aucca Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Aucca Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JMG Sports Management yapmaktadır. Miguel Aucca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Miguel Aucca'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Aucca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miguelangelauccacruz/

http://www.facebook.com/miguelangel.auccacruz

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Miguel Aucca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Aucca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Miguel Aucca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Aucca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Real Garcilaso

Miguel Aucca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Aucca şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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