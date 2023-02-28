Miguel Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Benitez 13 Ağustos 1997 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Benítez Guayuan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Benitez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Miguel Benitez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına - tarihinde katılmıştır. Miguel Benitez'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Benitez şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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