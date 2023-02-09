Miguel Borja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Borja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Borja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Borja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Borja 26 Ocak 1993 tarihinde Tierra Alta şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Ángel Borja Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Borja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP PACHON SPORTS yapmaktadır. Miguel Borja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Borja'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Miguel Borja Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MiguelABorja9

http://www.instagram.com/miguelaborja23/

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Miguel Borja Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Borja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miguel Borja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Borja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında Cúcuta Dep.

31 Aralık 2011 yılında Deportivo Cali

1 Mart 2012 yılında Cortuluá

31 Aralık 2012 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2013 yılında CD La Equidad

30 Haziran 2013 yılında Deportivo Cali

2 Eylül 2013 yılında AS Livorno

16 Temmuz 2014 yılında Olimpo

31 Aralık 2014 yılında AS Livorno

1 Ocak 2015 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2015 yılında AS Livorno

20 Ocak 2016 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Nacional

10 Şubat 2017 yılında Palmeiras

1 Ocak 2020 yılında Junior FC

30 Haziran 2021 yılında Palmeiras

5 Ağu 2021 yılında Grêmio

31 Aralık 2021 yılında Palmeiras

1 Ocak 2022 yılında Junior FC

12 Temmuz 2022 yılında River Plate

Miguel Borja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Borja şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Miguel Borja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 19 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 8 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Kolombiya Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 5 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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