Miguel Brizuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Brizuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Brizuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Brizuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Brizuela 15 Ocak 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Marcelo Brizuela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Brizuela Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Brizuela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Miguel Brizuela'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Miguel Brizuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Brizuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Brizuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Brizuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2017 yılında Vélez II

10 Ağu 2020 yılında Vélez Sarsfield

Miguel Brizuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Brizuela şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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