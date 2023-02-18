Miguel Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Campos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Campos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Campos 19 Ağu 1996 tarihinde Águeda şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ferreira Campos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Campos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOALINONE yapmaktadır. Miguel Campos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Campos'nin NK Rudes ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Miguel Campos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Campos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Campos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Campos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Beira-Mar U19

1 Temmuz 2014 yılında Beira-Mar

1 Ağu 2015 yılında Gafanha

31 Aralık 2015 yılında Beira-Mar

1 Ocak 2016 yılında Oliveira Frades

30 Haziran 2016 yılında Beira-Mar

1 Temmuz 2016 yılında Oliveira Bairro

1 Temmuz 2017 yılında Sacavenense

1 Temmuz 2018 yılında Olhanense

1 Temmuz 2019 yılında Águeda

1 Ocak 2020 yılında Castelo Branco

1 Temmuz 2021 yılında Anadia FC

9 Ağu 2022 yılında NK Rudes

Miguel Campos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Campos şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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