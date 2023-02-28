Miguel Carranza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Carranza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Carranza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Carranza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Carranza 3 Kasım 1995 tarihinde Tarapoto şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Alexander Carranza Macahuachi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Carranza Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIRAGEDEPOR yapmaktadır. Miguel Carranza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miguel Carranza'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Carranza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Carranza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Carranza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Carranza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Unión Comercio

20 Ocak 2020 yılında Cusco FC

1 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Miguel Carranza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Carranza şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Miguel Carranza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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