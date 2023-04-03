Miguel Carvalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Carvalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Carvalho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Miguel Carvalho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Miguel Carvalho 9 Mart 2005 tarihinde Curvelo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Carvalho Vianna şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Miguel Carvalho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Carvalho, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miguel Carvalho'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Miguel Carvalho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Miguel Carvalho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Espanyol Alty.
1 Ocak 2021 yılında Espanyol U18
1 Temmuz 2021 yılında Esp. Juvenil A
1 Ocak 2023 yılında RCD Espanyol B
Miguel Carvalho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Miguel Carvalho şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Miguel Carvalho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İspanya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 11 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.
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