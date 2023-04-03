Miguel Carvalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Carvalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Carvalho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Carvalho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Carvalho 20 Haziran 1996 tarihinde Faro şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ângelo Loureiro de Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Carvalho Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSPORTS MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Miguel Carvalho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Farense futbol takımında oynamaktadır. SC Farense takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Carvalho'nin SC Farense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Carvalho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Carvalho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Carvalho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Carvalho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında SC Farense U15

1 Temmuz 2012 yılında SC Farense A17

1 Temmuz 2013 yılında Farense U19

1 Ocak 2015 yılında Farense

1 Temmuz 2020 yılında Moura

1 Ocak 2021 yılında Condeixa

1 Temmuz 2021 yılında Olhanense

3 Ocak 2022 yılında Farense

Miguel Carvalho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Carvalho şuan SC Farense takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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