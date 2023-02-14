Miguel Castroman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Castroman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Castroman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Castroman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Castroman 17 Mart 1995 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsviçre,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Castroman Aragundi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Castroman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Miguel Castroman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Miguel Castroman'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Miguel Castroman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Castroman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Castroman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Castroman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2013 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2015 yılında BSC Young Boys

17 Şubat 2016 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2017 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2017 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2019 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2019 yılında FC Thun

Miguel Castroman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Castroman şuan FC Thun takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Miguel Castroman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Breitenrain (bis 2006), BSC Young Boys

İsviçre U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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