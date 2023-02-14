Miguel Chaiwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Chaiwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Chaiwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Chaiwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Chaiwa 7 Haziran 2004 tarihinde Luanshya şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Zambiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Changa Chaiwa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Chaiwa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guanabara Esportes SA yapmaktadır. Miguel Chaiwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Chaiwa'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Miguel Chaiwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Chaiwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Chaiwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Chaiwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2022 yılında Atletico Lusaka

16 Mayıs 2022 yılında Shamuel FC

1 Temmuz 2022 yılında BSC Young Boys

Miguel Chaiwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Chaiwa şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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