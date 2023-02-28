Miguel Cornejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Cornejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Cornejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Cornejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Cornejo 18 Ocak 2000 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Cornejo Loli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Cornejo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIRAGEDEPOR yapmaktadır. Miguel Cornejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miguel Cornejo'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Cornejo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miguel_cornejo8/

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http://www.facebook.com/miguel.cornejo2000

Miguel Cornejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Cornejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Miguel Cornejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Cornejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Alianza Lima

1 Eylül 2019 yılında Unión Huaral

31 Aralık 2019 yılında Alianza Lima

25 Ocak 2023 yılında Alianza Atl.

Miguel Cornejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Cornejo şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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