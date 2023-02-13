Miguel De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel De La Fuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miguel De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miguel De La Fuente ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miguel De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel De La Fuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel De La Fuente

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel De La Fuente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel De La Fuente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel De La Fuente 3 Eylül 1999 tarihinde Tudela de Duero (Valladolid) şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel de la Fuente Escudero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel De La Fuente Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Miguel De La Fuente, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 23 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Miguel De La Fuente'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Miguel De La Fuente Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/migueldelafuente99/

Miguel De La Fuenteboyu ve yaşı kaç

Miguel De La Fuente Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel De La Fuente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miguel De La Fuente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel De La Fuente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında R. Valladolid B

1 Ekim 2020 yılında CD Leganés

30 Haziran 2021 yılında Valladolid Prom

23 Ağu 2021 yılında Alavés

Miguel De La Fuente kimdir

Miguel De La Fuente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel De La Fuente şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Miguel De La Fuente nereli

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