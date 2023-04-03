Miguel Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Miguel Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Miguel Goncalves 27 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Miguel João Freitas Gonçalves şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Miguel Goncalves Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSPORTS MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Miguel Goncalves, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Miguel Goncalves'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Miguel Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Miguel Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında SC Farense U15
1 Temmuz 2015 yılında SC Farense A17
1 Temmuz 2017 yılında Farense U19
1 Temmuz 2019 yılında Farense 1910
1 Temmuz 2021 yılında SC Farense A23
Miguel Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Miguel Goncalves şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?São Luís, SC Farense
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.