Miguel Jacquet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Jacquet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miguel Jacquet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miguel Jacquet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miguel Jacquet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Jacquet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Jacquet

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Jacquet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Jacquet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Jacquet 20 Mayıs 1995 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Isaías Jacquet Duarte şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Jacquet Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Miguel Jacquet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miguel Jacquet'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Jacquetboyu ve yaşı kaç

Miguel Jacquet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Jacquet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Miguel Jacquet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Jacquet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Nacional

30 Temmuz 2019 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2019 yılında Nacional

25 Ocak 2020 yılında Nacional

26 Şubat 2021 yılında 12 de Octubre

1 Temmuz 2021 yılında Sol de América

1 Temmuz 2022 yılında Nacional

1 Ocak 2023 yılında Platense

Miguel Jacquet kimdir

Miguel Jacquet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Jacquet şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Miguel Jacquet nereli

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