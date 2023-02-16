Miguel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel 13 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miguel'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Miguel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2022 yılında Boavista SC

31 Aralık 2022 yılında Fortaleza EC B

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

Miguel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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