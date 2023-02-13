Miguel Llambrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Llambrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Llambrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Llambrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Llambrich 18 Ocak 1996 tarihinde Benidorm şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Juan Llambrich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Llambrich Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Miguel Llambrich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miguel Llambrich'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Llambrich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LlambrichMiguel

http://www.instagram.com/mllambrich/

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Miguel Llambrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Llambrich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miguel Llambrich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Llambrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Villarreal C

1 Ocak 2017 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal

11 Temmuz 2019 yılında SD Huesca

21 Temmuz 2020 yılında Villarreal

25 Ağu 2020 yılında Espanyol

30 Haziran 2021 yılında Villarreal

1 Temmuz 2021 yılında Espanyol

11 Temmuz 2022 yılında Real Oviedo

4 Ocak 2023 yılında Espanyol

5 Ocak 2023 yılında FC Cartagena

30 Haziran 2023 yılında Espanyol

Miguel Llambrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Llambrich şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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