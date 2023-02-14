Miguel Loureiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Loureiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Loureiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Loureiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Loureiro 21 Kasım 1996 tarihinde Cerceda şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Loureiro Ameijenda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Loureiro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eugenio Botas Asesoria Deporti yapmaktadır. Miguel Loureiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Loureiro'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miguel Loureiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Loureiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Loureiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Loureiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2015 yılında Pontevedra B

1 Temmuz 2016 yılında Pontevedra

1 Temmuz 2017 yılında Córdoba CF

9 Ağu 2019 yılında FC Andorra

1 Temmuz 2021 yılında Racing Ferrol

1 Ağu 2022 yılında CD Lugo

Miguel Loureiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Loureiro şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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