Miguel Luis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Luis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Luis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Luis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Luis 27 Şubat 1999 tarihinde Coimbra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Mariz Luís şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Luis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MC Striker yapmaktadır. Miguel Luis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Luis'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Miguel Luis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miguel_luis8/

Miguel Luis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Luis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Miguel Luis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Luis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sporting Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2014 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2016 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2017 yılında Sporting B

1 Temmuz 2018 yılında Sporting CP A23

1 Kasım 2018 yılında Sporting CP

6 Ekim 2020 yılında Vit. Guimarães

27 Ağustos 2021 yılında Rakow

8 Şubat 2022 yılında Warta Poznań

30 Haziran 2022 yılında Rakow

27 Temmuz 2022 yılında Warta Poznań

Miguel Luis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Luis şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Miguel Luis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Académica (2007-2009), Sporting CP

Portekiz U21 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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