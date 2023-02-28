Miguel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Martinez 29 Eylül 1998 tarihinde Luque şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Angel Martínez Irala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Martinez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Miguel Martinez'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Miguel Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cerro Porteño

Miguel Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Martinez şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Miguel Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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