Miguel Merentiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Merentiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Merentiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Miguel Merentiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Miguel Merentiel 24 Şubat 1996 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Ángel Merentiel Serrano şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Miguel Merentiel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcelo Tejera yapmaktadır. Miguel Merentiel, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Miguel Merentiel'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Miguel Merentiel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/miguel_merentiel/
Miguel Merentiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?
Miguel Merentiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.
Miguel Merentiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Miguel Merentiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Peñarol
9 Ocak 2017 yılında Tanque Sisley
31 Temmuz 2017 yılında Peñarol
3 Ağu 2017 yılında Lorca FC
30 Ocak 2018 yılında Peñarol
31 Ocak 2018 yılında V. Mestalla
27 Ocak 2019 yılında Peñarol
28 Ocak 2019 yılında Godoy Cruz
10 Eylül 2020 yılında Defensa
31 Aralık 2021 yılında Godoy Cruz
2 Ocak 2022 yılında Defensa
18 Temmuz 2022 yılında Palmeiras
2 Şubat 2023 yılında Boca Juniors
31 Aralık 2023 yılında Palmeiras
Miguel Merentiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Miguel Merentiel şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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