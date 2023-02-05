Miguel Merentiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Merentiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miguel Merentiel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miguel Merentiel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miguel Merentiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Merentiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Merentiel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Merentiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Merentiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Merentiel 24 Şubat 1996 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Ángel Merentiel Serrano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Merentiel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcelo Tejera yapmaktadır. Miguel Merentiel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Miguel Merentiel'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Merentiel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miguel_merentiel/

Miguel Merentielboyu ve yaşı kaç

Miguel Merentiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Merentiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miguel Merentiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Merentiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Peñarol

9 Ocak 2017 yılında Tanque Sisley

31 Temmuz 2017 yılında Peñarol

3 Ağu 2017 yılında Lorca FC

30 Ocak 2018 yılında Peñarol

31 Ocak 2018 yılında V. Mestalla

27 Ocak 2019 yılında Peñarol

28 Ocak 2019 yılında Godoy Cruz

10 Eylül 2020 yılında Defensa

31 Aralık 2021 yılında Godoy Cruz

2 Ocak 2022 yılında Defensa

18 Temmuz 2022 yılında Palmeiras

2 Şubat 2023 yılında Boca Juniors

31 Aralık 2023 yılında Palmeiras

Miguel Merentiel kimdir

Miguel Merentiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Merentiel şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Independencia Paysandú, Bella Vista de Paysandú

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Miguel Merentiel nereli

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