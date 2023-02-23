Miguel Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Munoz 22 Kasım 1996 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Muñoz Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Munoz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roalza yapmaktadır. Miguel Munoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Miguel Munoz'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Silva SD

1 Temmuz 2016 yılında Depor. Alavés B

15 Temmuz 2017 yılında UD Sanse

5 Temmuz 2018 yılında Unión Adarve

4 Ocak 2020 yılında UD Sanse

1 Temmuz 2020 yılında Real Murcia

1 Temmuz 2021 yılında Piast Gliwice

Miguel Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Munoz şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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