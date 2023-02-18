Miguel Ortega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Ortega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Ortega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Ortega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Ortega 13 Nisan 1995 tarihinde Puebla şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Miguel René Ortega Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Ortega Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Miguel Ortega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres UANL futbol takımında oynamaktadır. Tigres UANL takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Miguel Ortega'nin Tigres UANL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Ortega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miguelor13/

Miguel Ortega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Ortega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Ortega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Ortega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tigres UANL

Miguel Ortega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Ortega şuan Tigres UANL takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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