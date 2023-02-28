Miguel Paniagua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Paniagua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Paniagua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Paniagua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Paniagua 14 Mayıs 1987 tarihinde Ciudad del Este şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Paniagua Rivarola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Paniagua Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMIBG yapmaktadır. Miguel Paniagua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Miguel Paniagua'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Paniagua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Paniagua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Paniagua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Paniagua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Guaraní

1 Temmuz 2009 yılında River Plate

31 Aralık 2009 yılında Guaraní

25 Ocak 2012 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2012 yılında Guaraní

1 Temmuz 2014 yılında Cerro Porteño

30 Haziran 2015 yılında Guaraní

1 Temmuz 2015 yılında Olimpia

1 Temmuz 2016 yılında Libertad

25 Ocak 2017 yılında Nacional

1 Ocak 2020 yılında Cusco FC

11 Ocak 2021 yılında Guaireña FC

Miguel Paniagua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Paniagua şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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