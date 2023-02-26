Miguel Parrales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Parrales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Parrales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Parrales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Parrales 26 Aralık 1995 tarihinde Portoviejo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Enrique Parrales Vera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Parrales Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Parrales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Miguel Parrales'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Parrales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/parralesmanabi‎

Miguel Parrales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Parrales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Miguel Parrales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Parrales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Kulüpsüz

10 Nisan 2011 yılında CD 5 de Julio

7 Şubat 2012 yılında Manta FC

1 Ocak 2013 yılında Independiente

2 Ocak 2014 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2014 yılında Independiente

15 Temmuz 2014 yılında CD El Nacional

31 Aralık 2014 yılında Independiente

24 Şubat 2015 yılında LDU Portoviejo

24 Ağustos 2015 yılında Independiente

26 Ağustos 2015 yılında CD Cruz Azul Hidalgo

30 Mayıs 2016 yılında Independiente

26 Temmuz 2016 yılında Uni. Católica

17 Ocak 2017 yılında CD El Nacional

22 Ocak 2019 yılında Atl. Portoviejo

1 Şubat 2019 yılında Uni. Católica

23 Temmuz 2019 yılında CD El Nacional

31 Aralık 2019 yılında Uni. Católica

1 Ocak 2020 yılında Guayaquil City

Miguel Parrales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Parrales şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Miguel Parrales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LDU de Portoviejo (-10/2007), Calceta SC (10/2007-12/2007), LDU de Portoviejo (1/2008-9/2008), Calceta SC (9/2008-12/2008), LDU de Portoviejo (2/2009-12/2010)

Ekvador U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 6 gol atmıştır.

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