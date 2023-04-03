Miguel Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Pinto 8 Ağustos 2003 tarihinde Tomar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Costa Pinto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Pinto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Miguel Pinto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Pinto'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miguel Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Pinto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Pinto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2020 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23

Miguel Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Pinto şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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