Miguel Puche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Puche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Puche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Puche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Puche 30 Nisan 2001 tarihinde Tarazona şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Puche García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Puche Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Miguel Puche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Puche'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Miguel Puche Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Puche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Puche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Puche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zaragoza Juv. A

1 Ağu 2020 yılında Dep. Aragón

1 Eylül 2022 yılında Real Zaragoza

Miguel Puche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Puche şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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