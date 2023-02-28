Miguel Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Ramirez 5 Nisan 1991 tarihinde Santa María (Huacho) şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Gabriel Ramírez Pichilingue şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Ramirez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Ramirez'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Ramirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miguelramirez763/

http://www.facebook.com/miguelgabriel.ramirezpichilingue.7

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Miguel Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Miguel Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Juv. Barranco

1 Temmuz 2010 yılında Alfonso Ugarte

1 Ocak 2011 yılında Sport Loreto

1 Temmuz 2011 yılında San Alejandro

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında Unión Tarapoto

1 Ocak 2016 yılında Chavelines

1 Ocak 2017 yılında AD Tarma

30 Ağustos 2019 yılında Llacuabamba

10 Şubat 2021 yılında Santa Rosa

24 Mart 2022 yılında Inkas FC

1 Temmuz 2022 yılında Dep. Garcilaso

Miguel Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Ramirez şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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