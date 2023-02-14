Miguel Reichmuth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Reichmuth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Reichmuth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Reichmuth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Reichmuth 26 Ekim 2003 tarihinde Zug şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İsviçre,Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Raffael Reichmuth şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Reichmuth Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Miguel Reichmuth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Reichmuth'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Miguel Reichmuth Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Reichmuth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Reichmuth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Reichmuth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2016 yılında FC Zürich Alt.

1 Temmuz 2019 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Zürich U21

14 Eylül 2022 yılında FC Zürich

Miguel Reichmuth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Reichmuth şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Miguel Reichmuth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Ibach, FC Zürich

İsviçre U20 takımında 26 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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