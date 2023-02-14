Miguel Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Rodrigues 7 Aralık 1996 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Rodrigues Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSA yapmaktadır. Miguel Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Miguel Rodrigues'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2014 yılında Servette FC

1 Temmuz 2017 yılında FC Thun

1 Temmuz 2021 yılında Yverdon Sport

Miguel Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Rodrigues şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Miguel Rodrigues Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Chênois, Servette FC

İsviçre U19 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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