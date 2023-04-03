Miguel Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Rodriguez 29 Nisan 2003 tarihinde Redondela şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Rodríguez Vidal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. Miguel Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Miguel Rodriguez'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miguel Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miguelrguezv/

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Miguel Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miguel Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Celta Juvenil A

1 Ağustos 2020 yılında Celta Vigo B

Miguel Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Rodriguez şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Miguel Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 20 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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