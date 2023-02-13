Miguel Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Rubio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Rubio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Rubio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Rubio 11 Mart 1998 tarihinde Leganés şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Ángel Rubio Lestan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Rubio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Miguel Rubio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Rubio'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Miguel Rubio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Rubio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Miguel Rubio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Rubio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Getafe CF B

25 Temmuz 2019 yılında CF Fuenlabrada

31 Ocak 2020 yılında Getafe CF B

14 Şubat 2020 yılında Valladolid Prom

27 Temmuz 2020 yılında Getafe CF B

19 Ağu 2020 yılında Valladolid Prom

30 Haziran 2021 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2021 yılında Getafe

20 Ağu 2021 yılında Burgos CF

30 Haziran 2022 yılında Getafe

26 Temmuz 2022 yılında Granada

Miguel Rubio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Rubio şuan Granada takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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