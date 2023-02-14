Miguel San Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel San Roman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel San Roman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel San Roman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel San Roman 14 Temmuz 1997 tarihinde Benidorm şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel San Román Ferrandiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel San Roman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antonio López Management yapmaktadır. Miguel San Roman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miguel San Roman'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miguel San Roman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miguelsanroman/

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Miguel San Roman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel San Roman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Miguel San Roman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel San Roman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Madrid B

23 Temmuz 2019 yılında Elche CF

24 Ağu 2020 yılında Atl. Madrid B

11 Ağu 2021 yılında SD Huesca

20 Ocak 2023 yılında Ponferradina

Miguel San Roman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel San Roman şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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