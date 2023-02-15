Miguel Sandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Sandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Sandberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Sandberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Sandberg 5 Ağu 2002 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Çin Taipeisi,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 岳明峰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Sandberg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS yapmaktadır. Miguel Sandberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Sandberg'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Miguel Sandberg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miguelsandberg/

Miguel Sandberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Sandberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Sandberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Sandberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Djurgården Jgd.

1 Ocak 2019 yılında Djursholm U17

1 Ocak 2020 yılında Djursholm U19

9 Şubat 2022 yılında Västerås SK

1 Ağu 2022 yılında IFK Eskilstuna

30 Kasım 2022 yılında Västerås SK

Miguel Sandberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Sandberg şuan Västerås SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Miguel Sandberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Segeltorps IF (-2017), Djurgårdens IF (2018), FC Djursholm (2019-2021)

Çin Taypesi A19 takımında 17 numaralı formasıyla 18 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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