Miguel Sanhueza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Sanhueza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Sanhueza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Sanhueza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Sanhueza 30 Ağustos 1991 tarihinde Temuco şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Alejandro Sanhueza Mora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Sanhueza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Miguel Sanhueza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miguel Sanhueza'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Sanhueza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Sanhueza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Sanhueza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Sanhueza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Cobreloa

1 Temmuz 2016 yılında Melipilla

30 Haziran 2017 yılında Cobreloa

1 Ocak 2019 yılında Melipilla

1 Ocak 2022 yılında Wanderers

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Miguel Sanhueza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Sanhueza şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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