Miguel Sesena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Sesena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Sesena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Miguel Sesena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Miguel Sesena 29 Mayıs 2002 tarihinde Nezahualcóyotl şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Seseña Jurado şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Miguel Sesena Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Miguel Sesena'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Miguel Sesena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Miguel Sesena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Cruz Azul U17
1 Temmuz 2020 yılında Cruz Azul U20
Miguel Sesena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Miguel Sesena şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 195 numaralı formayı giymektedir.
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