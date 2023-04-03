Miguel Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Miguel Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Miguel Sousa 17 Haziran 2004 tarihinde Loulé şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Miguel André Faísca Pires Sousa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Miguel Sousa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Sousa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense U19 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Miguel Sousa'nin SC Farense U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Miguel Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Miguel Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında SC Farense A17
1 Temmuz 2021 yılında Farense U19
Miguel Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Miguel Sousa şuan SC Farense U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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