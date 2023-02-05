Miguel Terceros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Terceros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Terceros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Terceros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Terceros 25 Nisan 2004 tarihinde Santa Cruz de la Sierra şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Bolivya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Terceros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Terceros Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Terceros, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Miguel Terceros'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 30 Nisan 2027 tarihinde bitmektedir.

Miguel Terceros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Terceros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Terceros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Terceros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Terceros şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Miguel Terceros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bolivya takımında 22 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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