Miguel Timm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Timm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miguel Timm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miguel Timm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miguel Timm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Timm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miguel Timm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Timm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Timm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Timm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Timm 31 Ocak 1992 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Raoul Timm şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Timm Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Timm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Timm'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Timm Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/miguel_timm?s=20&t=eINJRQ-IRUMsTBgUsuEB_w

http://instagram.com/meegzo?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Miguel Timm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Timm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Miguel Timm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Timm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bidvest Wits FC

9 Ocak 2014 yılında Black Aces

30 Haziran 2014 yılında Bidvest Wits FC

14 Temmuz 2014 yılında Black Aces

24 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

19 Mart 2016 yılında Arizona United

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2018 yılında Chippa United

24 Ocak 2019 yılında Maritzburg Utd.

15 Ekim 2020 yılında Tshakhuma

1 Temmuz 2022 yılında Orlando Pirates

Miguel Timm kimdir

Miguel Timm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Timm şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Miguel Timm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika takımında 18 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Miguel Timm nereli

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