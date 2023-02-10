Miguel Torren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Torren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Torren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Torren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Torren 12 Ağu 1988 tarihinde Villa Constitución şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Ángel Torrén şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Torren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Torren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Miguel Torren'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Miguel Torren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Torren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Torren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Torren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Newell's

1 Ağu 2008 yılında Cerro Porteño

30 Haziran 2010 yılında Newell's

1 Temmuz 2010 yılında Argentinos Jrs.

30 Haziran 2011 yılında Newell's

1 Temmuz 2011 yılında Argentinos Jrs.

Miguel Torren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Torren şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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