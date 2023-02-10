Miguel Torren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Torren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miguel Torren kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miguel Torren ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Miguel Torren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Torren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Torren

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Torren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Torren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Torren 12 Ağu 1988 tarihinde Villa Constitución şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Ángel Torrén şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Torren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Torren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Miguel Torren'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Miguel Torrenboyu ve yaşı kaç

Miguel Torren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Torren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Miguel Torren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Torren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Newell's

1 Ağu 2008 yılında Cerro Porteño

30 Haziran 2010 yılında Newell's

1 Temmuz 2010 yılında Argentinos Jrs.

30 Haziran 2011 yılında Newell's

1 Temmuz 2011 yılında Argentinos Jrs.

Miguel Torren kimdir

Miguel Torren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Torren şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Miguel Torren nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Bruno Bianchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Bianchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Bianchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Bianchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yonathan Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonathan Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yonathan Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonathan Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manuel Capasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Capasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manuel Capasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Capasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Marchiori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Marchiori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Marchiori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Marchiori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?