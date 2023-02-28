Miguel Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Vargas 15 Haziran 1996 tarihinde San Bernardo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Angel Vargas Mañán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Vargas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRDS yapmaktadır. Miguel Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Vargas'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Vargas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vargasmiguel.25/

Miguel Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında U. Católica

1 Ocak 2017 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2017 yılında U. Católica

11 Ocak 2019 yılında Cobresal

31 Aralık 2019 yılında U. Católica

1 Ocak 2020 yılında La Calera

31 Aralık 2020 yılında U. Católica

1 Ocak 2021 yılında La Calera

1 Ocak 2022 yılında Cienciano

Miguel Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Vargas şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Miguel Vargas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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