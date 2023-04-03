Miguel Verissimo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Verissimo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Miguel Verissimo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miguel Verissimo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.