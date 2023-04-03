Miguel Verissimo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Verissimo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Verissimo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Miguel Verissimo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Miguel Verissimo 15 Mart 2002 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Maria Reis Veríssimo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Miguel Verissimo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Miguel Verissimo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Verissimo'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Miguel Verissimo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Miguel Verissimo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Sporting Sub-15
1 Temmuz 2017 yılında Oeiras S17
1 Ocak 2018 yılında Padroense A17
1 Temmuz 2018 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2019 yılında Estoril U17
1 Temmuz 2020 yılında Estoril A23
1 Temmuz 2022 yılında Mafra A23
Miguel Verissimo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Miguel Verissimo şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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