Miha Blazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miha Blazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miha Blazic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miha Blazic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miha Blazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miha Blazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miha Blazic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miha Blazic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miha Blazic 8 Mayıs 1993 tarihinde Koper şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Miha Blažič şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miha Blazic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Miha Blazic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miha Blazic'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Miha Blazic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mihablazic25

Miha Blazicboyu ve yaşı kaç

Miha Blazic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miha Blazic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miha Blazic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miha Blazic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında FC Koper

29 Temmuz 2015 yılında NK Domzale

31 Ağu 2017 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO

Miha Blazic kimdir

Miha Blazic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miha Blazic şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Miha Blazic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya takımında 4 numaralı formasıyla 2 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Miha Blazic nereli

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