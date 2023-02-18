Miha Dobnikar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miha Dobnikar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miha Dobnikar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miha Dobnikar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miha Dobnikar 19 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miha Dobnikar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miha Dobnikar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Miha Dobnikar'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miha Dobnikar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miha Dobnikar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miha Dobnikar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miha Dobnikar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2018 yılında NK Brinje Grosuplje

12 Şubat 2019 yılında ND Ilirija

1 Temmuz 2019 yılında Ritzing

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2021 yılında NK Brda

5 Ağu 2021 yılında ND Primorje

Miha Dobnikar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miha Dobnikar şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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